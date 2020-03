Coronavirus, controlli in stazione e aeroporti: posti di blocco nelle strade delle zone rosse

Controlli nelle stazioni, negli aeroporti e lungo le strade della Lombardia e delle 14 province interessate dal decreto. È questo uno dei punti della direttiva ai prefetti diramata dal Viminale per un'applicazione «uniforme e concordata» delle norme contenute nel Dpcm.



Il provvedimento prevede anche che i cittadini in viaggio nelle ' zone di sicurezza' facciano un'autocertificazione per spiegare le «comprovate esigenze» lavorative, di salute o le situazioni di necessità alla base degli spostamenti.



BLOCCATI IN CASA

Intanto la Regione Liguria ha adottato una ordinanza con cui obbliga chi è arrivato dalla Lombardia e dalle province dichiarate zona rossa a rimanere nelle loro case di vacanza. «Devono seguire le indicazioni del decreto come se fossero nelle loro abitazioni di residenza», ha detto il governatore Giovanni Toti. L'ordinanza, che entrerà in vigore dalle 14 di domani, fa divieto alle strutture ricettive di accogliere chi è arrivato da zone rosse e fa obbligo a chi ha lasciato una zona rossa di segnalare la presenza. Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Marzo 2020, 21:25

