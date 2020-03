Coronavirus, "quarantena" oltre il 3 aprile? De Micheli: «Non lo escludo»

Leggi anche > Coronavirus, il Decretone: tasse e mutui, tutti gli aiuti alle famiglie Non escludo»: lo ha detto la ministra dei trasporti Paola De Micheli a Agorà su Rai3 rispondendo alla domanda se il governo pensa di estendere i provvedimenti oltre il 3 aprile. «Valuteremo sulla base dei numeri» ha detto «sono valutazioni che faremo nei prossimi giorni ma non lo escludo».

approvvigionamento di merci su tutto il territorio nazionale è garantito in tutto il paese. Questo - ha chiarito - grazie al lavoro delle donne e degli uomini della logistica. Oggi usciranno le linee guida per la sicurezza in tutta la filiera della logistica e su questo siamo riusciti a convincere i paesi stranieri a dare accesso totale e libero alle nostre merci», ha concluso la ministro.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Marzo 2020, 11:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«L'