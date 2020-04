Coronavirus, De Luca: «Sui social troppi aspiranti Nobel per la medicina, non ascoltate le loro frottole»

Come ogni venerdì il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha fatto il punto in diretta Facebook sulla situazione nella regione per quanto riguarda l'emergenza coronavirus. E non è mancata la solita 'perla' come spesso accade quando De Luca si rivolge ai suoi followers:

PIANO DA 500 MILIONI DI EURO De Luca ha annunciato un piano economico sociale che avrà risorse finanziarie per almeno 500 milioni di euro: «Domani mattina lo presenteremo - ha spiegato in diretta Fb - un piano enorme che prevede interventi sulle politiche sociali aiuto alle fasce deboli, interventi di aiuto nelle aree dove abbiamo una presenza di immigrati, come la Piana del Sele e Castel Volturno, interventi a tutele delle donne».



E poi «sostegno al turismo, alle aziende che hanno subito danni pesanti in queste settimane, aziende di tutti i tipi, attività autonome, artigianali, sostegni ai professionisti, alle aziende agricoli e della pesca». Nel piano previsti anche «interventi per la casa e sostegno ai fitti, contributi alloggiativi , misure per credito agevolato alle imprese, credito a tasso zero». Una manovra, ha aggiunto, «imponente rispetto alla quale cercheremo di evitare sovrapposizioni con interventi istituzionali e punteremo ala semplificazione».

«Molte persone stanno a casa e non hanno niente da fare, e vediamo crescere di giorno in giorno fenomeni tipici di queste fasi critiche: ascoltiamo predicatori, gente che si improvvisa Nobel per la medicina, chi propone cure miracolose o terapie sperimentali. Altri che parlano di terapie sperimentate dalle università americane, e non si capisce perché queste terapie non le usino ad esempio a New York. Facciamo finta di non sentire queste frottole».«Crescono i contagi al Sud, come era prevedibile», ha aggiunto De Luca. «Abbiamo registrato nello specifico una presenza tra i contagiati di soggetti più giovani rispetto alla media nazionale, crediamo sia dettato dalla ondata di ritorno venuta dal Nord». Poi De Luca torna sul divieto di far passeggiare i bimbi: «Se non stringiamo i denti per altri dieci giorni, i bimbi resteranno chiusi a casa a giugno e a luglio».