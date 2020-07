Coronavirus, affondo De Luca: «Milano non si ferma, Bergamo non si ferma, poi si sono fermati a contare i morti»

Il virologo Crisanti: «Catalogna e Francia preoccupano. Fare tamponi nei luoghi della movida»

«In Campania abbiamo preso decisioni in anticipo di 20 giorni rispetto ad altre regioni. Quando noi chiudevamo, altrove si facevano iniziative pubbliche: Milano non si ferma, Bergamo non si ferma, Brescia non si ferma, poi si sono fermati a contare migliaia di morti, non centinaia». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che nel pomeriggio ha visitato l'ospedale di Sapri.«Solo nella provincia di Bergamo - ha aggiunto De Luca - hanno avuto 2mila morti nelle residenze per anziani, in tutta la Campania 14.A Milano discutono ancora se la zona rossa doveva farla il Governo o la Regione, noi intanto abbiamo chiuso e abbiamo salvato la vita di centinaia di persone».