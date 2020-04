Coronavirus, curva in discesa. Forte calo dei ricoveri, ma in 24 ore i decessi sono stati 602

Il dato più basso dal 13 marzo ad oggi. Negli ultimi due giorni la curva ha mostrato una discesa più convinta, condizionata anche da un calo del numero dei tamponi dopo il boom dei giorni scorsi. Si è infatti passati da una media di 50mila giornalieri registrati prima delle feste di Pasqua e Pasquetta fino ai poco più di 26mila test di ieri. Allo stesso modo però l'aumento dei casi è finalmente sceso sotto la soglia dei tremila quotidiani toccando quota 2.972 con il trend di crescita per la prima volta sotto al 2%. Torna a salire invece il numero dei morti, ieri 602, che dall'inizio dell'emergenza Covid-19 in Italia sono oltre 21mila. Costante la flessione delle terapie intensive che allenta ulteriormente la pressione sulle strutture ospedaliere. Interessante in tal senso l'analisi del professor Massimo Antonelli, direttore del dipartimento emergenze e rianimazione del Policlinico Gemelli di Roma e membro del comitato tecnico scientifico. «Nelle ultime quattro settimane i ricoverati in terapia intensiva in Lombardia sono stati 3.862, i dimessi 1.296, i degenti sono ancora 1.240, con il 65% di sopravvivenza. Nel Lazio in un lasso di tempo simile sono stati 424, un quarto dimesso e un quarto ancora degente. Sopravvivenza al 65%, la stessa». Numeri che confermano come le misure abbiano «funzionato per contenere l'impatto in singole regioni e i pazienti - aggiunge Antonelli - indipendentemente da dove si trovino, con le terapie intensive raggiungono un tasso di sopravvivenza di tutto rispetto». È tornato a registrare il segno meno anche il dato dei ricoverati con sintomi, sceso di dodici pazienti, mentre le persone malate (accertate) nel nostro Paese sono oltre 104mila. Più di 37mila i guariti. Nel dettaglio delle regione sono il Piemonte e la Liguria quelle che mostrano un andamento di crescita di casi maggiore, mentre consistente è la frenata delle Marche con solo 47 persone positive in più. Contenuta la diffusione del virus al Sud. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Aprile 2020, 08:36

