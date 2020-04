Interminabile Fase 1: i morti sono oltre quota 20mila, in calo contagi e terapie intensive

«Il tempo che passa tra il momento del contagio e il momento della notifica dei dati può essere anche di venti giorni». Sono le parole del professor Giovanni Rezza, direttore dell'Istituto superiore di sanità e componente del comitato tecnico scientifico. In sostanza i numeri di oggi fanno riferimento a un contagio avvenuto intorno al 23/24 marzo. Una data importante perché coincide con l'entrata in vigore dell'ultimo decreto del governo che di fatto restringeva il lockdown del Paese alle sole attività ritenute essenziali per la comunità. Per questo motivo - ha affermato Rezza - «siamo ancora in fase uno, non c'è dubbio».



«Segnali positivi ci sono - ha spiegato - ma il numero dei morti è ancora elevato perché è da attribuire a contagi precedenti». Le vittime in Italia hanno infatti superato quota ventimila, 566 nella sola giornata di ieri. Ciò che è avvenuto in questo arco di tempo ha invece permesso al virus di rallentare la sua diffusione alleggerendo la pressione sulle strutture ospedaliere. Dal 3 aprile infatti è iniziata la discesa del numero di ricoverati in terapia intensiva che aveva raggiunto un picco di 4.068 persone. Secondo l'ultimo bollettino al momento i pazienti che lottano tra la vita e la morte sono 3.260, oltre ottocento in meno nell'arco di dieci giorni. Sono questi i valori sul quale porre attenzione massima perché - sempre secondo il professor Rezza - l'oscillazione di questi giorni dell'aumento dei casi (ieri 3.153 in più accertati) dipende anche «dalla differenza del numero di tamponi giornalieri» che, negli ultimi due giorni, è tornato a scendere di ventimila unità. Allo stesso modo il dato dei malati in Italia, che attualmente ha superato i centomila positivi, è condizionato da un sommerso di persone che hanno contratto il virus senza esser stati sottoposti a tampone di gran lunga superiore. «Quasi di dieci volte di più», secondo il direttore dell'Iss. La nota positiva sono i guariti: ieri 2.901, nuovo record.



