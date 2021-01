Coronavirus: dalla diagnosi alla riabilitazione, il corso Artemisia per professionisti sanitari

La “gestione dell’infezione da Sars-Cov-2: dalla diagnosi alla riabilitazione” è il tema del corso Fad organizzato da Artemisia Onlus, in calendario venerdì 29 gennaio alle 15 e rivolto ai professionisti sanitari. All'incontro partecipano importanti esponenti del mondo scientifico e accademico e professionisti con esperienza sul campo.

Gli obiettivi fondamentali del seminario sono quelli di: orientare il personale sanitario ad assicurare al meglio il primo consulto medico e cure primarie ai pazienti sospetti o positivi all’infezione da Sars CoV-2 e a garantire i livelli essenziali e uniformi di assistenza al territorio; contribuire allo sviluppo e alla diffusione della cultura sanitaria e delle corrette abitudini di vita per il miglior contenimento possibile del contagio da Sars Cov-2; approfondire gli aspetti medico-scientifici relativi alle più efficaci soluzioni di profilassi, diagnosi, terapie e riabilitazione; fornire update scientifico sull’evoluzione del virus e le nuove varianti.

L’evento è accreditato per 9 crediti formativi Ecm ed è rivolto a tutte le professioni sanitarie. Il corso sarà trasmesso in live streaming e resterà disponibile in differita nei mesi a seguire, sia per la fruizione delle informazioni sia per l’accessibilità ai crediti Ecm. Partecipano, tra gli altri: Maria Rosaria Capobianchi, direttore dell'unità di virologia Inmi Spallanzani di Roma; Aldo Morrone, direttore scientifico Irccs Ifo - San Gallicano; Claudio Allegra, presidente Emerito Union International of Phlebology; Massimo Andreoni, responsabile unità Malattie infettive, Policlinico Tor Vergata.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Gennaio 2021, 15:47

