Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Aprile 2020, 21:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Protezione civile ha diramato il bollettino legato ai casi di coronavirus in Italia , alle ore 17 del 2 aprile. I contagiati complessivi dall'inizio dell'epidemia sono adesso 115.242, dei quali 18.278 sono guariti e 13.915 sono deceduti. In questo momento le persone positive al coronavirus in Italia sono 83.049. Rispetto a ieri, i contagi sono aumentati dipersone (ieri erano aumentati di 2.937); i guariti sono cresciuti diunità; i deceduti di. Sono 4.053 i malati in terapia intensiva,in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 50.456 su 83.049: il 60,8% del totale. Eseguiti, in un giorno, 39.809 tamponi: il totale nazionale ora è di 581.232 tamponi.Leggi anche -->I casi attualmente positivi sono 25.876 in(1.351 in terapia intensiva, 12.229 i guariti), 11.859 in(366 in terapia intensiva, 1.663 i guariti), 8.578 in(345 in terapia intensiva, 1.001 i guariti), 8.799 in(453 in terapia intensiva, 571 i guariti), 4.789 in(295 in terapia intensiva, 108 i guariti), 3.555 nelle(164 in terapia intensiva, 40 i guariti), 2.660 in(172 in terapia intensiva, 634 i guariti), 2.879 nel(181 in terapia intensiva, 369 i guariti), 2.140 in(120 in terapia intensiva, 149 i guariti), 1.587 nella provincia di(78 in terapia intensiva, 229 i guariti), 1.864 in(118 in terapia intensiva, 99 i guariti), 1.294 in(60 in terapia intensiva, 376 i guariti), 1.606 in(73 in terapia intensiva, 92 i guariti), 1.251 in Abruzzo (75 in terapia intensiva, 113 i guariti), 1.160 nella provincia di(60 in terapia intensiva, 190 i guariti), 885 in(47 in terapia intensiva, 205 i guariti), 718 in Sardegna (24 in terapia intensiva, 36 i guariti), 627 in Calabria (19 in terapia intensiva, 23 i guariti), 556 in Valle d'Aosta (25 in terapia intensiva, 49 i guariti), 233 in Basilicata (19 in terapia intensiva, 3 i guariti) e 133 in(8 in terapia intensiva, 21 i guariti).