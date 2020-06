Coronavirus, Crisanti preoccupato: «La pandemia non sta rallentando, il prossimo inverno rischiamo»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Giugno 2020, 10:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lacontinua aSebbene i casi siano solo leggermente in aumento e la situazione sia decisamente migliore rispetto al mese di marzo, i mediciA dare il suo parere è Andrea Crisanti, consulente della Regione Veneto e direttore del dipartimento di Microbiologia e Virologia all’università di Padova, che in un'intervista al Messaggero si è detto preoccupato.Secondo l'esperto si sarebbe dovuto sfruttare il caldo estivo per portare i contagi a zero, in modo da ridurre al massimo il rischio di una seconda ondata invernale, ma si è ben lontani dal risultato sperato e questo fa temere per l'arrivo dell'autunno. «I nuovi casi sono costanti, non diminuiscono da settimane, gli scostamenti sono poco significativi. Come è possibile? Qualcosa non sta funzionando». Il medico spiega che è evidente che il virus sia sensibile ai fattori climatici, ma se questo dà una tregua nei mesi estivi potrebbe essere un grande problema per quelli autunnali e invernali.«Avremmo dovuto sfruttare queste settimane per portare vicino a zero i casi positivi, in modo da ridurre al massimo la base di infetti per quando tornerà il freddo e la situazione climatica sarà favorevole a Sars-CoV-2. Non ci stiamo riuscendo. Non va bene», afferma Crisanti che pone anche il problema sul tracciamento che, dati alla mano, non sembra essere fatto nel modo corretto.