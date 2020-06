Coronavirus, Crisanti: «Ecco come, violando i protocolli, abbiamo salvato il Veneto»

coronavirus

mi avevano convinto che si trattava di un’importante fonte di contagio. Bisognava fare in fretta e io potevo procedere perché mi stavano arrivando da Londra i reagenti dei tamponi, comprati il 29 usando una parte dei fondi a mia disposizione all’Imperial College (13 milioni di euro in totale, ndr)

Abbiamo messo insieme i dati dell’anagrafe sanitaria, per avere gli indirizzi dei contagiati e dei conviventi, quella dei dipendenti del sistema sanitario e da ultimo il database di Veneto Lavoro, l’agenzia regionale che raccoglie i dati di tutti i dipendenti delle aziende e dei datori

Da un lato, il direttore del laboratorio di microbiologia e virologia dell'università di Padova. Dall'altro i vertici della, che hanno deciso di fronteggiare a ogni costo i primi effetti dell'epidemia sul territorio. È lungo queste due rette parallele che si snoda il cosiddetto 'modello Veneto', quello che ha permesso alla Regione di ottenere i miglior risultati d'Italia di fronte al dilagare del. Il microbiologo romano, arrivato a Padova dopo aver lavorato all'Imperial College di Londra, è l'artefice della grande risposta veneta all'emergenza e al Corriere della Sera ha spiegato le sue mosse.Leggi anche >Tutto è iniziato il 29 gennaio, quasi un mese prima della scoperta del paziente 1 a Codogno., in una mail inviata a studenti, docenti e ricercatori di rientro dalla Cina, dopo aver informato anche il rettore Rosario Rizzuto, aveva chiesto a tutti di sottoporsi ad un test, anche in assenza di sintomi. «Alcuni segnali» - racconta oggi il professor Crisanti - «Abbiamo sottoposto a test anche cittadini cinesi residenti sul territorio, compresi gli. All'epoca i protocolli consentivano di fare tamponi solo su chi avesse problemi respiratori e febbre pari o superiore a 38: riconosco di averli violati, ma ho fatto bene».I test a tappeto, prima della metà di febbraio, ad un certo punto si fermano. Andrea Crisanti lo spiega tirando in ballo, direttore generale della sanità regionale, braccio destro di Luca Zaia e presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa). «Ad un certo punto è arrivata una sua lettera, che ci ha ordinato l'immediato stop al campionamento perché la Regione non avrebbe coperto il costo dei. Peccato, avremmo potuto scovare molti positivi e controllare meglio l'epidemia sul nascere, ma lui mi aveva rimproverato di non aver rispettato le linee-guida dell'Unità di crisi del Ministero della Salute» - spiega ancora Crisanti - «A lui avevo subito risposto scrivendo che avrei trovato opportuno fare il test a tutti coloro che provenivano da aree endemiche o a contatto con infetti, anche in assenza di sintomi. Solo dopo ilsiamo ripartiti con i tamponi agli asintomatici, finalmente le nostre posizioni coincidevano e abbiamo così scoperto che il 40% dei pazienti positivi era asintomatico. A quel punto abbiamo deciso di cercarli anche nel resto del Veneto, per essere pronti a controllare subito eventuali focolai».Oltre alla violazione dei protocolli sanitari da parte di, laaveva poi deciso di forzare la legge sulla privacy per motivi di salute pubblica, incrociando i dati di tre archivi in grado di identificare nomi, luoghi e contatti stretti di ogni positivo. A realizzare il sistema è stato un ingegnere che lavora per le Asl del Veneto,, che ha spiegato: «I primi tre casi risalgono a venerdì 21 febbraio, due giorni dopo avevamo iniziato a preparare il progetto e siamo partiti l'8 marzo.».Il sistema ideato da Lorenzo Gubian ha permesso, in pochi clic, di trovare i soggetti positivi a partire dalla mappa del Veneto e ottenere immediatamente diverse informazioni (età, codice fiscale, tessera sanitaria, medico curante, conviventi, luogo e datore di lavoro). «Ovviamente in tempi normali non avremmo ptotuto farlo, ma l'abbiamo fatto per un interesse superiore: non dovevamo farci sfuggire un solo positivo e in questo modo potevamo individuare subito i primi focolai» - spiega l'ingegnere - «Solo quattro persone hanno accesso a questo sistema, che ovviamente a fine emergenza dovrà essere chiuso perché incrociare diverse banche dati è una violazione della privacy». Oltre a, solo l'assessora alla Salute Manuela Lorenzin, il direttore della sanità veneta Domenico Mantoan e la direttrice della task force anti-coronavirus Francesca Russo hanno acceso al sistema che ha consentito di tracciare in modo quasi istantaneo i contagi.Nonostante qualche polemica a distanza tra(col governatore che ha rimproverato al microbiologo di essere troppo in tv e di non aver riconosciuto i giusti meriti a Francesca Russo), quello delresta un modello lodevole. Lo dimostrano i numeri, chiarissimi: dall'inizio dell'emergenza, in tutta la Regione, si sono registrati 1800 decessi, a fronte dei circa quattromila di Piemonte ed Emilia-Romagna e i 16mila della Lombardia.