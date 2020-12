Coronavirus, Crisanti bacchetta le Regioni e attacca Gallera: «In Gran Bretagna si sarebbe dovuto dimettere»

Coronavirus, Andrea Crisanti ne ha per tutti: l'epidemiologo dell'Università di Padova, fautore del modello Vo', bacchetta le Regioni sulla gestione dell'epidemia e critica Giulio Gallera, che per andare a correre ha violato le norme del Dpcm, sconfinando in diversi Comuni.

Sulle Regioni, Andrea Crisanti usa parole molto dure. «L'Abruzzo si autodeclassato ad arancione, il Veneto resta avvinghiato alla zona gialla nonostante sia sul podio dei contagi e abbia tanti morti. È tutto irragionevole. Non è un posto serio l'Italia» - spiega l'epidemiologo all'AdnKronos - «Nessuno si prende sul serio. Ma l'epidemia è una cosa seria, non è un gioco di colori. Così davanti alla gente si perde credibilità. Il Veneto per esempio non doveva essere zona gialla. Gli aumenti di contagi ne sono l'effetto: il virus circola di più e più gente si ammala e muore».

In queste ore ha tenuto banco anche il caso che riguarda Giulio Gallera, assessore al Welfare di Regione Lombardia, che andando a correre con degli amici ha sconfinato in diversi Comuni.

Andrea Crisanti critica anche l'assessore lombardo: «Una corsa di 20 km e in gruppo, in una regione che si trova in zona arancione. Giulio Gallera per una cosa simile, in Inghilterra, si sarebbe dovuto dimettere. Ma siamo in Italia e questo non succederà. Comunque, non è un bell'esempio sicuramente».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Dicembre 2020, 22:47

