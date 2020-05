Allarme Emilia Romagna, i nuovi casi sono quattro volte di più

(S.Pie.)

Lasi conferma il perno centrale del contagio italiano: 382 casi in più su un totale nazionale di 593. Emerge però il caso dell’che ha visto schizzare i positivi da 16 a 74 (però 57 derivano dall’attività di screening su persone asintomatiche fatta da tamponi e test sierologici), superando anche il Piemonte sceso a 58.Alle loro spalle spunta il Lazio, in lieve risalita a quota 21 che sorpassa la Liguria che in sole ventiquattro ore ha più che dimezzato i casi (+16). Sono invece 70 i decessi registrati in tutta Italia di cui 20 in Lombardia, 11 in Emilia Romagna e 10 in Piemonte. Zero morti in Molise, Basilicata, Calabria, Valle d’Aosta, Sardegna, Umbria, nelle province autonome di Bolzano e Trento e in Sicilia.Nuovo boom di guariti, 3500 in un giorno, e brusco calo delle persone attualmente positive nel Paese che scendono a poco meno di 48mila. Sotto i 500 il dato dei pazienti in terapia intensiva e 7.397 i ricoverati con sintomi (332 in meno).