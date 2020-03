Coronavirus, Conte alla Camera: «Prova durissima e crisi senza precedenti: ci sarà altro intervento da 25 miliardi»

Coronavirus, il premier Giuseppe Conte parla alla Camera. Al via nell'Aula della Camera l'informativa urgente del presidente del Consiglio: è la prima volta che Conte parla nell'Aula da quando è scoppiata l'emergenza del Coronavirus.



Dopo l'intervento di Conte interverranno i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari. L'intera fase di questa seduta viene trasmessa in diretta televisiva. Il presidente del Consiglio parla ad un'Aula abbastanza piena: ci sono più di un centinaio di deputati. I ministri, per garantire la distanza, sono seduti anche ai banchi dei sottosegretari.



«La diffusione dell'emergenza coronavirus ha innescato in Italia e in Ue una crisi senza precedenti» che ci sta costringendo «ad una prova durissima». Lo dice il premier Giuseppe Conte nel corso dell'informativa alla Camera.



APPLAUSO PER LE VITTIME Un lungo ed unanime applauso dell'Aula della Camera si è levato quando il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ricorda le vittime del Coronavirus. Deputati e ministri si sono levati in piedi ad applaudire.



Queste le parole di Conte: «Grazie agli sforzi straordinari di medici e infermieri, l'epidemia ha scatenato una crisi senza precedenti per l'Italia e la Ue, con un impatto negativo che coinvolge tutti i settori. Ogni giorno siamo costretti a registrare nuovi decessi, è un dolore immenso a cui non avremmo mai pensato: ai familiair di quei cittadini che vediamo sfilare nelle bare va la mia commossa vicinanza».



«Ci sarà tempo per tutto, ma questo è il tempo dell'azione. Il governo ha agito con la massima determinazione, con assoluta speditezza». Lo dice il premier Giuseppe Conte nel corso dell'informativa alla Camera.



Ancora Conte: «La scelta degli interventi effettuati si è sempre basata sulle relazioni del Comitato tecnico-scientifico. I principi ai quali ci siamo attenuti sono stati quelli della massima precauzione ma contestualmente anche quelli della proporzionalità dell'intervento all'obiettivo. È questa la ragione della gradualità delle misure».



«Ci rendiamo conto che l'intervento fin qui effettuato, comunque significativo, non è sufficiente. È per questo che stiamo lavorando per incrementare il sostegno al credito, che oggi porta a mobilitare 350 miliardi: con il nuovo intervenendo confidiamo di pervenire a un sostegno altrettanto significativo e con stanziamenti di non minore importo rispetto ai 25 miliardi già stanziati».







+++notizia in aggiornamento +++ Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Marzo 2020, 19:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA