Contagio, quasi tutti i nuovi casi sono concentrati in Lombardia, Piemonte e Liguria

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Maggio 2020, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lombardia, Piemonte e Liguria: queste tre regioni da sole ieri hanno registrato 496 casi positivi su 584 totali. Il resto d’Italia ne ha contati 88 con quattro regioni a quota zero (Marche, Basilicata, Valle d’Aosta, Umbria) oltre alla provincia autonoma di Bolzano.In particolare la Lombardia si è portata a casa due terzi del contagio italiano con 384 positivi in più (di cui 168 da tamponi effettuati a seguito di test sierologici processati dall’Ats di Bergamo negli ultimi sette giorni), oltre il doppio rispetto a martedì a fronte di una crescita di poco più di tremila tamponi, e la metà dei decessi nazionali, 58 su 117, dato nuovamente in crescita dopo giorni sotto quota 100. Sono invece 73 i contagi in Piemonte con sedici morti e 39 i positivi in Liguria con sette vittime. Delle 50.966 persone attualmente positive nel nostro Paese 24.037 sono in Lombardia e 6.464 in Piemonte.