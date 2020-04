Coronavirus, Brusaferro (Iss): «Confermiamo il rallentamento. Se avessimo mollato avremmo tante Codogno»

Coronavirus, Lopalco: «Prepariamoci a seconda ondata»

«Possiamo confermare il trend decrescente. Ci sono aree del Paese a più alta circolazione, altre a circolazione intermedia ed altre ancora a circolazione rallentata. Ma il virus circola ovunque», lo ha spiegato introducendo la nuova conferenza stampa sull’andamento epidemiologico e gli aggiornamenti tecnico-scientifici. Brusaferro ha poi spiegato che l’età media dei contagiati è di 62 anni: «purtroppo confermiamo la maggioranza di decessi negli uomini, l’incidenza sulle donne è del 30%. La letalità risente del fatto che vengono fatti tamponi solo a soggetti con sintomi. L’età mediana dei decessi è di 80 anni, mentre quella degli infetti è di 62 anni. Le donne rappresentano il 31,4% dei decessi».Il droplet ed il contatto sono le principali vie di trasmissione, ma valuteremo in base alle evidenze scientifiche che arriveranno».Lo ha chiarito il professor Giovanni Rezza, dell'Istiuto superiore di sanità sul funzionamento delle misure di contenimento. «Siamo moderatamente ottimisti e contenti che il Sud fino ad ora sia stato risparmiato, non per la temperatura o altro, ma perchè il distanziamento sociale ha fatto sì che dove il numero di infezioni che era basso rimanesse tale», ha concluso. «Senza misure in 6 mesi avremmo avuto immunità di gregge con un grande numero di morti e feriti: se ci sarà una fase 2, questa dovrà essere graduale per minimizzare il rischio di una ripresa del numero dei casi», ha detto sempre Rezza. «Abbiamo dei segnali cautamente positivi - ha spiegato Rezza - l'infezione sta diminuendo nelle aree più colpite e la curva dei casi sta appiattendosi o forse probabilmente questo è il preludio a una iniziale e graduale diminuzione del numero di nuovi casi. Ma dobbiamo essere cauti, questo virus non ci mette niente a riprendere la sua circolazione anche molto attiva».