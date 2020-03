Coronavirus al concerto? Il Forum di Assago: «Nessuna segnalazione dal 14 febbraio»

Forumnet, la società che gestisce il, ha inviato una diffida all'assessorato alla Sanità del Lazio per chiedere che sia eliminato dal profilo Salute Lazio il post che ipotizzava un collegamento fra la positività aldi una famiglia die il concerto deiche si è svolto lo scorso 14 febbraio nel palazzetto milanese.«Che nella specie vi sia un 'link epidemiologico con l'evento del 14 febbraio al Forum di Assagò - si legge nel documento - è una conclusione che non si può in alcun modo condividere e di cui non si comprende in alcun modo il fondamento» anche in considerazione del fatto che, per quanto «riportato dalla stampa», la ragazza presente al concerto «ha pernottato in un'abitazione» nella zona rossa del contagio. «A ciò si aggiunga che, ad oggi - prosegue il testo - nessuna segnalazione è giunta alla nostra società rispetto a soggetti ipoteticamente contagiati in ragione della partecipazione all'evento del 14 febbraio».«Non possiamo non dirci sorpresi di quanto accaduto atteso che la notizia da Voi pubblicata - è la critica - è idonea a generare un'importante ragione di allarme presso le persone che hanno partecipato all'evento in questione e rilevanti danni - economici e reputazionali - alla nostra società (con le relative riserve), quale gestore del Mediolanum Forum. Il che è tanto più grave se si considera che siete un soggetto pubblico con responsabilità di carattere istituzionale». La richiesta è dunque di rimuovere il post e di pubblicare la diffida «a mò di rettifica».