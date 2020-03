Coronavirus, l'appello della ragazza di Codogno ai suoi coetanei: «Credetemi, restare in casa funziona»

parlo a tutti ma soprattutto ai ragazzi della mia età.

io abito a codogno, e qui è il diciottesimo giorno di quarantena. i risultati si sono visti: ieri non è stato registrato nessun nuovo contagio.

vi prego, rimanete a casa, i risultati si vedranno davvero. #iorestoacasa — 𝓰🏠 (@gggiulssss) March 10, 2020

basta uscire poco, quindi solo per necessità. non è impossibile rimanere in casa una decina di giorni e se proprio non si riesce, si può andare in qualche posto dove non c’è tanta gente. nei supermercati entrare con mascherina e guanti — 𝓰🏠 (@gggiulssss) March 10, 2020

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Marzo 2020, 18:04

