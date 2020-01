Venerdì 31 Gennaio 2020, 18:26

Un altro sospetto caso di coronavirus nel Salento: nel pomeriggio di oggi una donna di 43 anni è stata ricoverata all'ospedale Vito Fazzi di, dove è stato immediatamente attivato il protocollo di sicurezza. La donna è da poco rientrata dalla Cina, precisamente da, focolaio dell'epidemia scoppiata poche settimane fa.Con un'ambulanza, la 43enne sarà trasferita al Policlinico di Bari - centro di riferimento per casi come questo - e sarà sottoposta ai primi test di accertamento, dopo i quali si attenderà l'esito degli esami completi che, come nei precedenti casi, saranno effettuati dallo Spallanzani di Roma.Aggiornamenti nelle prossime ore.