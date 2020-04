Il capo della Protezione Civileha firmato un'nella quale si prevedono deroghe ai limiti per i. Una misura decisa «per far fronte alle necessità di sepoltura».I prefetti, prevede l'ordinanza, possono «disporre l'ammissione di defunti in ogni cimitero comunale dell'ambito territoriale di competenza, anche in deroga agli eventuali limiti stabiliti nei regolamenti comunali di polizia mortuaria». Ci sono infatti troppi morti rispetto ai posti disponibili nei cimiteri: è questa la drammatica realtà di decine di comuni italiani.