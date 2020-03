Coronavirus, quello che la Chiesa cattolica sta facendo per aiutare l'Italia nell'emergenza

Chiesacattolica.it

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Marzo 2020, 18:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Radio Maria vergognosa. Le priorità di chi dovrebbe mettersi a disposizione dei più bisognosi. Ma la Chiesa esattamente, quale aiuto concreto sta dando per il Paese che gli ha scontato 5 miliardi di euro di IMU oltre a pregare fortissimo e fare il digiuno?», ha commentato Fedez sulla sua pagina Instagram e a molti dei nostri lettori queste parole non sono piaciute.Alcuni ci hanno segnalato molte delle iniziative che la Chiesa cattolica sta facendo in queste ore drammatiche per aiutare il nostro Paese e gli italiani colpiti dal coronavirus. Per esempio l'iniziativa della Cei (Conferenza Episcopale Italiana) che , accogliendo una richiesta di sostegno della Fondazione Banco Alimentare Onlus,e presto potrebbero risentirne le oltre 7.500 strutture caritative con noi accreditate che sostengono circa 1.500.000 di persone. Le nostre spese per far fronte alla situazione aumentano. Se continuerà così, saremo messi in grave difficoltà e costretti, presumibilmente, a ridurre l’attività»​.alle Caritas diocesane per fronteggiare le gravi difficoltà legate alla diffusione del virus in Italia. Saranno le 220 Caritas diocesane, distribuite in tutta Italia, a individuare gli interventi più urgenti, territorio per territorio, dando priorità a forme di sostegno economico destinato alle famiglie già in situazioni di disagio.