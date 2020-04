«Perché non hai la mascherina?», scoppia la rissa in fila al supermercato VIDEO

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Aprile 2020, 12:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Perché non hai la mascherina?» ed è subitoin un, il Decò di Arpino, a. In un video pubblicato sui gruppi Facebook si vede un gruppo di persone in fila alle casse e di li a pocoIl motivo scatenante è il mancato utilizzo dellaper proteggersi dal contagio coronavirus , da parte di alcuni. Spintoni e merce gettata per aria, finché i protagonisti più turbolenti della vicenda non sono stati allontanati.