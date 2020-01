Coronavirus, caso sospetto a Napoli: donna ricoverata, appena tornata dallo Sri Lanka

Sabato 25 Gennaio 2020, 00:05

Allarme a Napoli per un presunto caso di. A tarda sera è giunta all'ospedale Cotugno una donna di 63 anni dello Sri Lanka con febbre alta e gravi problemi respiratori. È stata immediatamente isolata e sono in corso accertamenti per chiarire se sia stata colpita dal coronavirus di Wuhan oppure abbia contratto un'altra malattia.La donna era tornata appena una settimana fa dal suo paese d'origine e martedì scorso ha iniziato a mostrare i sintomi della malattia. Dopo tre giorni di febbre alta e con l'aggravarsi dei problemi respiratori i familiari si sono decisi a contattare il 118 per il trasporto in ospedale. I sanitari giunti a casa della donna, dopo aver constatato che le condizioni di salute erano compatibili con quelle del coronavirus, hanno messo in atto le procedure di allerta contattando immediatamente il Cotugno dove un'equipe di medici ha accolto la paziente.Solo nelle prossime ore sarà possibile stabilire qual è la malattia che ha colpito la donna che per adesso viene considerata solo un presunto caso di coronavirus.