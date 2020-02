Coronavirus, primo caso anche nel Veneziano: grave paziente di Mira

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Febbraio 2020, 09:19

Primo caso dianche nel: si tratta di un uomo del 1953 residente a, che era stato ricoverato all’ospedale diper quelli che sembravano sintomi di una forte forma influenzale. Sottoposto all’esame del tampone previsto dal protocollo per l’analisi del, è risultato positivo e sono subito scattate le procedure diIl paziente è quindi stato trasportato d’urgenza con un’ambulanza appositamente allestita all’ospedale di Padova, dove è stato ricoverato nel reparto Malattie infettive. Il reparto già ieri era stato liberato per ricoverare i due pazienti di Vo' Euganeo, uno dei quali è poi deceduto. Ora l’uomo di Mira insieme all’altro malato di Vo' Euganeo è l’unico paziente dell’intero reparto.I primi casi in Veneto sono stati quelli di due pazienti di Vo' Euganeo, in provincia di padova. Uno dei due, Adriano Trevisan, 77 anni, è deceduto.