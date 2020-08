Coronavirus, De Luca pronto a chiudere la Campania: «Tra 10 giorni valuto stop a mobilità tra regioni»

🔴#CORONAVIRUS: ultimi aggiornamenti sui contagi e sulle iniziative in programma nei prossimi giorni. Seguiteci: Pubblicato da Vincenzo De Luca su Venerdì 21 agosto 2020

Vista la crescita dei contagi diDe Luca è pronto a chiudere la. «Verificheremo alla fine di agosto se dovremo chiedere o meno al governo nazionale di ripristinare la limitazione della mobilità interregionale», avverte il presidente della Regione Campania. «È un orientamento che assumeremo tra una settimana, 10 giorni - ha spiegato De Luca in diretta Facebook - e lo faremo con grande determinazione, ovviamente salvo i casi soliti e cioè motivi di lavoro e motivi sanitari che giustificano lo spostamento, ma ci regoleremo sulla base dell'andamento del contagio anche in altre regioni d'Italia».De Luca ha spiegato di aver «assistito con sconcerto al fatto che alcune regioni del Nord hanno ritenuto di non rendere obbligatorio per i loro cittadini che rientravano dall'estero il sottoporsi al tampone o l'obbligo di andare in isolamento domiciliare. Continuo a guardare con grande preoccupazione a scelte che a me sembrano poco responsabili».