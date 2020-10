Covid Campania, ancora un lieve calo: 633 casi. Due morti, 61 in terapia intensiva

Coronavirus, il bollettino dell'Unità di crisi della Regione Campania: lieve calo dei contagi, con 633 positivit su 9.232 tamponi (in totale i positivi sono 18.530 su 682.704 tamponi), due morti (479 in totale) e 128 pazienti guariti (in totale 7.357).

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva complessivi: 110

Posti letto di terapia intensiva occupati: 61

Posti letto di degenza complessivi: 820

Posti letto di degenza occupati: 664

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Ottobre 2020, 17:08

