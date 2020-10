Campania, scende la curva dei contagi: 1.718 casi su 12.530 tamponi, 8 vittime

Coronavirus, il bollettino dell'Unità di crisi della Regione Campania: 1.718 positivi (1.660 sintomatici e 58 sintomatici) su 12.530 tamponi, per un totale di 36.023 positivi su

843.297 tamponi; 8 vittime tra il 21 e il 23 ottobre, per un totale di 571; 42 pazienti guariti, per un totale di 9.149.

​Report posti letto Covid su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva attivati: 227​

Posti letto di terapia intensiva occupati: 105​

Posti letto di degenza attivati: 1.500

Posti letto di degenza occupati: 1.118













































Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Ottobre 2020, 17:24

