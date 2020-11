Calabria, quando il neo commissario alla Sanità diceva che «le mascherine non servono a un c****» VIDEO

«Le mascherine non servono a un ca... Quello che serve è la distanza, perché per beccarti il virus, se io fossi positivo dovresti baciarmi per 15 minuti con la lingua in bocca altrimenti non te lo becchi». È già polemica sul neo commissario per la sanità calabrese Giuseppe Zuccatelli, nominato solo ieri sera dal Consiglio dei Ministri, dopo le parole pronunciate in un video che in queste ore sta facendo il giro del web.

«Il virus si prende se tu hai una frequentazione in cui le gocce di saliva ti arrivano per minimo 15-20 minuti addosso», dice ancora Zuccatelli nel video pubblicato sulla pagina Facebook del senatore calabrese Marco Siclari. La sua nomina è arrivata in tarda serata dopo le dimissioni di ieri del commissario Saverio Cotticelli che aveva ammesso in una intervista tv di non essere a conoscenza delle disposizioni del Governo né tantomeno di essere stato incaricato dal governo anche del programma operativo per la gestione dell'emergenza Covid.

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Novembre 2020, 10:36

