Coronavirus, Brusaferro (Iss): «Il contagio sembra rallentare ma se non si ferma le misure saranno prolungate»

«C'è un dato rilevante negli ultimi giorni: dal 19-20 marzo la curva dei nuovi casi sembra attenuarsi leggermente nella sua ascesa e stiamo monitorando quanto sta avvenendo». Lo ha affermato Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), oggi a Roma, durante una conferenza stampa organizzata dall'Istituto, trasmessa anche in streaming.

« Ma non dobbiamo illuderci - continua Brusaferro - che un rallentamento della diffusione possa indurci a rallentare le misure che abbiamo adottato. Ci sono realtà diverse nel Paese, la Lombardia e aree limitrofe con fortissima circolazione, mentre in altre aree c'è una circolazione ancora limitata, dove la sfida è fare in modo che quelle aree rosa non diventino rosse».



Brusaferro ha quindi sottolineato che «non abbiamo raggiunto il picco, non lo abbiamo superato. Abbiamo segnali di rallentamento che ci fanno presumere di essere vicini: i segnali sono positivi, vuol dire che le misure adottate stanno facendo i loro effetti, i contagi stanno rallentando, e ci aspettiamo che potremmo arrivare al picco in questi giorni».



Sempre Brusaferro: «Ad oggi i test che vanno alla ricerca dell'Rna sono affidabili, la lunghi e complicati oltre che operatore dipendente. Tutti gli altri test rapidi o sierologioci ad oggi non hanno raggiunto livelli di affidabilità ali da esser usati. Non vengono raccomandati all'suo, questo non vuole dire che quelle tecnologie non si svilupperanno rapidamente ma ad oggi non è così».



Ribadendo che le misure di contenimento stanno dando i primi risultati, il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli, ha aggiunto che «è fondamentale il comportamento del singolo e del nucleo familiare, bisogna tutelare i soggetti più esposti come anziani e fragili». Locatelli ha poi sottolineato che «se dovessimo decidere con i dati di oggi, ritengo inevitabile prolungare le misure».



Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Marzo 2020, 14:10

