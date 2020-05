Condannato all'ergastolo per aver ucciso la moglie, è ai domiciliari per il coronavirus

Sono stati concessi gli arresti domiciliari a Bruno Lorandi, ex marmista di Nuvolera, nel Bresciano, condannato all'ergastolo per l'omicidio della moglie Clara Bugna. Come riporta il Giornale di Brescia, Lorandi si trova a casa di una sorella a Mantova.



La concessione della detenzione domiciliare è scattata per motivi di salute e per il rischio di contagio da Covid 19. A novembre Lorandi, che ha 71 anni ed era in carcere a Verona, discuterà il ricorso presentato in Cassazione sul rigetto della richiesta di revisione del processo, firmata nell'autunno scorso dalla Corte d'appello di Venezia. Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Maggio 2020, 09:49

