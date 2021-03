Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi sabato 6 marzo 2021: i dati alle 17. I numeri del Veneto

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi sabato 6 marzo 2021. Intorno alle 17 conosceremo i dati forniti dal ministero della Salute sulla pandemia in Italia.

Ieri il nostro Paese ha superato i 3 milioni di casi totali dall'inizio della pandemia, arrivando a sfiorare le 100mila vittime. Oltre 200 ricoverati in più. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 24.036 su 378.463 tamponi (giovedì 4 marzo erano stati 22.865 su 339.635 tamponi). 297 i morti di oggi (ieri erano stati 339). Con 13.682 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 456.470, 10.031 in più rispetto a giovedì quando c'era stato un incremento di 9.018 unità.

Coronavirus Veneto, nella notte 1109 positivi (1539 da ieri mattina) e 3 morti (17 nelle 24 ore). Lo rileva il bollettino di Azienda Zero delle ore 8 di oggi sabato 6 marzo.Le persone attualmente positive sono 28292 (+862), i decessi dall'inizio nell'epidemia salgono a 9953. La provincia con il maggior numero di nuovi positivi è Verona (283), seguita da Padova (229), Treviso (214), Vicenza (194), Venezia (81), Rovigo (46) Belluno (37)

