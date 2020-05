Coronavirus, 99 morti e "solo" 451 casi in più: mai così pochi positivi dal 2 marzo (ma con la metà dei tamponi di ieri)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Maggio 2020, 18:18

Incon il totale che è arrivato a 32.007. Ieri il dato era di 145 . È quanto ha diramato il dipartimento della Protezione civile neldi oggi lunedì 18 maggio. Scende sotto quota 100 il numero di vittime giornalieri, il più basso dal 9 marzo ad oggi (quando furono 97 i decessi). Delle 99 vittime di oggi 24 sono state registrate in Lombardia.(quando furono 342), a fronte però dell'ormai consueto calo di test effettuati dovuti al weekend. Sono infatti 36mila i tamponi registrati oggi contro i 60mila di ieri e gli oltre 70mila di sabato. Ed è per questo che il rapporto tamponi-positivi è rimasto invariato all'1,1%.Altri 2.150 i guariti (o dimessi) e di conseguenza le persone attualmente positive in Italia sono 66.553 con una diminuzione di 1.798 unità. Si abbassa di poco il numero di pazienti in terapia intensiva (-13, stesso dato di ieri) e dei ricoverati con sintomi (-104, poco più di ieri)., in netto calo rispetto alle ultime settimane, a fronte però di un crollo dei tamponi (oggi 5.078, meno della metà rispetto a ieri e poco più di un terzo rispetto a sabato). Negli ospedali solo tre terapie intensive in meno e un aumento di due persone ricoverate con sintomi., lieve aumento in Piemonte, +11 in Molise e ancora +39 nel Lazio: sono forse i dati più significativi di giornata., quattro a quota zero (Basilicata, Sardegna, Calabria e Umbria) e uno solo nella provincia autonoma di Bolzano e in Valle d'Aosta.Quanto alleoltre alle 24 registrate in Lombardia, 20 in Piemonte, 13 in Emilia Romagna, 12 in Liguria, 9 in Veneto, 6 nel Lazio, 5 in Toscana, 3 in Campania, 3 in Abruzzo, 1 in Puglia, 1 in Friuli Venezia Giulia, 1 in Sardegna, 1 provincia autonoma di Bolzano.nelle Marche, nella provincia autonoma di Trento, in Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.dall'inizio dell'emergenza sono orarispetto a ieri), di cui, 2.150 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è di 66.553, ieri era di 68.351, una diminuzione di 1.798 unità.effettuati fino ad oggi sono. Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 1.959.373, 26101 nelle ultime 24 ore. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.Sono 749 i, 13 in meno rispetto a ieri. Di questi, 252 sono in Lombardia (-3). Isono 10.207, 104 in meno rispetto a ieri, e 55.597 (-1.754) sono quelli in isolamento domiciliare.Nel dettaglio - secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile -, glisono 27.073 in Lombardia (-357), 9.874 in Piemonte (-365), 5.525 in Emilia-Romagna (-131), 4.004 in Veneto (-37), 2.573 in Toscana (-229), 2.339 in Liguria (-117), 3.826 nel Lazio (-84), 2.315 nelle Marche (-250), 1.673 in Campania (-23), 248 nella Provincia autonoma di Trento (-53), 1.995 in Puglia (-22), 1.539 in Sicilia (-16), 621 in Friuli Venezia Giulia (-33), 1.413 in Abruzzo (-9), 307 nella Provincia autonoma di Bolzano (-7), 77 in Umbria (-1), 380 in Sardegna (-25), 60 in Valle d'Aosta (-8), 401 in Calabria (-21), 93 in Basilicata (-11), 217 in Molise (+1).Quanto alle, sono in Lombardia 15.543 (+24), Piemonte 3.632 (+20), Emilia-Romagna 3.986 (+13), Veneto 1.803 (+9), Toscana 989 (+5), Liguria 1.367 (+12), Lazio 628 (+6), Marche 984 (+0), Campania 399 (+3), Provincia autonoma di Trento 453 (+0), Puglia 471 (+1), Sicilia 267 (+0), Friuli Venezia Giulia 320 (+1), Abruzzo 388 (+3), Provincia autonoma di Bolzano 291 (+1), Umbria 73 (+0), Sardegna 126 (+1), Valle d'Aosta 143 (+0), Calabria 95 (+0), Basilicata 27 (+0), Molise 22 (+0).