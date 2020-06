Coronavirus, 53 morti e 379 casi positivi in più: peggiorano solo Lombardia (+252) e Piemonte

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Giugno 2020, 18:54

per conseguenze derivate dal coronavirus con il totale che è arrivato a 34.167. Ieri il dato era di 71 . È quanto ha diramato il dipartimento della Protezione civile neldi oggi giovedì 11 giugno., 12 dal Piemonte, 6 dal Lazio, 3 dal Veneto, 2 dalla Campania, 1 dalla Toscana, 1 dalla Liguria, 1 dalla Puglia, 1 in Sicilia e 1 in Friuli Venezia Giulia.in Emilia Romagna, Marche, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata., rimasto sostanzialmente immutato se non migliorato nel resto d'Italia. Sui 379 casi positivi in più registrati a livello nazionale ben 252 provengono dalla Lombardia (oltre il doppio rispetto a ieri) e 42 dal Piemonte. È tutta lì la differenza rispetto a ventiquattro ore fa quando i casi si erano fermati a 202. Il Lazio resta alle prese con il cluster dell'Irccs San Raffaele e conta 20 positivi in più , l'Emilia Romagna si conferma attorno ai 25. Dieci invece sia in Toscana che in Liguria, sotto i cinque il resto del Paese e ferme a contagio zero Molise, Valle d'Aosta , Umbria e Sicilia.Con 1.399 guariti o dimessi nelle ultime ventiquattro ore il numero di persone attualmente positive scende a 30.637, con una diminuzione di 1073 unità. Sono 236 i malati in terapia intensiva, 13 in meno rispetto a ieri, e 4.131 i ricoverati con sintomi, 189 in meno.I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 236.142 (379 in più rispetto a ieri), di cui 34.167 morti e 171.338 guariti o dimessi, 1.399 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è di 30.637 persone, ieri era di 31.710, una diminuzione di 1073 unità.I tamponi effettuati fino ad oggi sono 4.433.879, 52.530 nell'ultimo giorno. Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 2.713.554. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.Sono 236 i malati in terapia intensiva, 13 in meno rispetto a ieri. Di questi, 97 sono in Lombardia (-1). I ricoverati con sintomi sono 4.131, 189 in meno, e le persone in isolamento domiciliare sono 26.270 (-871).