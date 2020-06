Coronavirus, 8 morti in 24 ore: è il dato più basso. I nuovi casi sono 175. Meno di cento pazienti in terapia intensiva

Coronavirus in Lombardia, 77 nuovi positivi e 2 morti nelle ultime 24 ore

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Giugno 2020, 18:34

con il totale dei decessi che è arrivato a 34.716. Ieri il dato era di 30 vittime. È quanto diramato dal ministero della Salute nel bollettino di oggi sabato giugno. Si tratta del. Nelle ultime 24 ore si sono invece registrati 175 nuovi positivi.per Coronavirus: sono 97, lo stesso numero di ieri. Quasi la metà (43) sono in Lombardia; seguono Lazio (13), Piemonte (12) e Lazio (11). In isolamento domiciliare si trovano attualmente 16.836 pazienti, mentre 1.260 sono ricoverati con sintomi (96 meno di ieri). Le persone attualmente positive al Covid sono 16.836 (ieri erano 17.638).nel dettaglio sono. In tutte le altre Regioni zero decessi.e corrispondono al 44% del totale, Dei nuovi malati, 4 sono stati registrati a Milano, di cui uno solo in città. La seconda regione con il numero più alto di contagi è l'Emilia Romagna, che fa segnare 44 casi in più.Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 52.568