Coronavirus, 65 morti e 280 casi positivi in più con pochi tamponi: in Lombardia 194 contagiati e la metà dei decessi

per conseguenze derivate dal coronavirus con il totale che è arrivato a 33.899. Ieri il dato era di 53 . È quanto ha diramato il dipartimento della Protezione civile nel bollettino di oggi lunedì 8 giugno., 13 dal Piemonte, 6 dalla Liguria, 4 dall'Emilia Romagna, 4 dalla Toscana, 3 dal Lazio, 1 dal Veneto, 1 dalla Sicilia, 1 dal Friuli Venezia Giulia.nelle Marche, in Campania, Puglia, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.Leggi anche >Nonostante il(il consueto post weekend) è paradossalmentein. Con soli 27.112 tamponi, uno dei dati più bassi degli ultimi due mesi, sono 280 i casi positivi in più in Italia (ieri 192 con oltre 40mila tamponi) di cui ben 194 in Lombardia (con 4.488 tamponi, la metà di ieri). Più contenuta e decisamente sotto controllo la situazione nel resto del Paese con la sola Emilia Romagna sopra i 20 casi giornalieri e Lazio, Liguria e Piemonte sopra i 10. Sette le regioni a contagio zero: Basilicata, Molise, Sardegna, Calabria, Valle d'Aosta, Umbria e Abruzzo.Leggi anche > Coronavirus, nel Lazio 16 nuovi positivi: tutti a Roma e dintorni. 6 nuovi casi al San Raffaele Con 747 guariti o dimessi in più il numero di attualmente positivi in Italia scende a 34.730 persone, con una diminuzione di 532 unità.: Sono 283 i malati in terapia intensiva, 4 in meno rispetto a ieri, e 4.729 i ricoverati con sintomi, 135 in meno.I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 235.278 (280 in più rispetto a ieri), di cui 33.964 morti e 166.584 guariti o dimessi, 747 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è di 34.730 persone, ieri era di 35.262, una diminuzione di 532 unità.I tamponi effettuati fino ad oggi sono 4.263.647, 27.112 nell'ultimo giorno. Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 2.643.489. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.Sono 283 i malati in terapia intensiva, 4 in meno rispetto a ieri. Di questi, 107 sono in Lombardia (dato invariato). I ricoverati con sintomi sono 4.729, 135 in meno, e le persone in isolamento domiciliare sono 29.718 (-393).Nel dettaglio - secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile - glisono 19.319 in Lombardia (-101), 3.866 in Piemonte (-96),2.282 in Emilia-Romagna (-46), 1.080 in Veneto (-5), 721 in Toscana (-29), 248 in Liguria (+5), 2.615 nel Lazio (-75), 1.075 nelle Marche (-84), 717 in Campania (-8), 698 in Puglia (-35), 81 nella Provincia autonoma di Trento (-1), 853 in Sicilia (-9), 144 in Friuli Venezia Giulia (-7), 632 in Abruzzo (-21), 97 nella Provincia autonoma di Bolzano (0), 29 in Umbria (0), 56 in Sardegna (-3), 8 in Valle d'Aosta (-1), 77 in Calabria (-14), 119 in Molise (-1), 13 in Basilicata (-1).Quanto alle, sono in Lombardia 16.302 (+32), Piemonte 3.954 (+13), Emilia-Romagna 4.179 (+4), Veneto 1.955 (+1), Toscana 1.074 (+4), Liguria 1.505 (+6), Lazio 763 (+3), Marche 991 (+0), Campania 426 (+0), Puglia 525 (+0), Provincia autonoma di Trento 464 (+0), Sicilia 278 (+1), Friuli Venezia Giulia 340 (+1), Abruzzo 418 (+0), Provincia autonoma di Bolzano 292 (+0), Umbria 76 (+0), Sardegna 131 (+0), Valle d'Aosta 144 (+0), Calabria 97 (+0), Molise 23 (+0), Basilicata 27 (+0). I tamponi per il coronavirus sono finora 4.263.647, in aumento di 27.112 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 2.643.489.