Coronavirus, 71 morti e 321 casi in più. Contagi aumentano solo in Lombardia: in quattro province più positivi del resto d'Italia

di Simone Pierini

Mercoledì 3 Giugno 2020

In Italia altre 71 persone sono morte per conseguenze derivate dal coronavirus con il totale che è arrivato a 33.601. Ieri il dato era di 55 . È quanto ha diramato il dipartimento della Protezione civile neldi oggi mercoledì 3 giugno. Dei 71 decessi registrati oggi, 14 dal Piemonte, 11 dall'Emilia Romagna, 6 dal Lazio , 5 dalla Liguria, 3 dalla Puglia, 2 dalla Toscana., in Trentino Alto Adige, in Sicilia, in Umbria, in Basilicata, in Molise, in Calabria, in Campania, in Sicilia, in Abruzzo, in Friuli Venezia Giulia, in Valle d'Aosta e in Sardegna.Nonostante un nuovo calo di tamponi (quasi 15mila in meno) il dato dei contagi, praticamente invariato rispetto a ieri a livello nazionale (321 contro 318),. In calo infatti il Piemonte, fermo a 19 positivi, l'Emilia Romagna a 14 e la Liguria a 17. Piccola risalita in Campania che oggi conta 12 casi in più. Sempre in miglioramento il resto del Pase con addirittura otto regioni a zero contagio più la provincia autonoma di Bolzano (un solo positivo invece a Trento).Buone notizie dai reparti ospedalieri con un calo di 55 unità in terapia intensiva (di cui 31 in Lombardia) e di 174 negli altri reparti. Più contenuto il numero di guariti 846 nelle ultime ventiquattro ore con le persone attualmente positive che ora sono 39.297, 596 in meno.I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 233.836 (321 in più rispetto a ieri), di cui 33.601 morti e 160.938 guariti o dimessi, 846 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è di 39.297 persone, ieri era di 39.893, una diminuzione di 596 unità.I tamponi effettuati fino ad oggi sono 3.999.591, 37.299 nell'ultimo giorno. Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 2.497.337. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.Sono 353 i malati in terapia intensiva, 55 in meno rispetto a ieri. Di questi, 131 sono in Lombardia (-35). I ricoverati con sintomi sono 5.742, 174 in meno, e le persone in isolamento domiciliare sono 33.202 (-367).