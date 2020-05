Coronavirus, 195 morti e 1.221 casi in più. I positivi in Italia oggi sono meno di 100mila MAPPA

di Simone Pierini

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Maggio 2020, 18:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inper conseguenze derivate dal Ieri il dato era di 174 . È quanto ha diramato il dipartimento della Protezione civile nel bollettino di oggi domenica 3 maggio. Sale di 21 vittime in più il bilancio odierno conSecondo giorno consecutivo di calo drastico del numero di tamponi (legato a una diminuzione di lavoro nel weekend), e nuova flessione di nuovi casi giornalieri: i positivi registrati oggi sono infatti 1.221 contro i 1.389 di ieri. Scende di 199 unità il numero di persone attualmente malate in Italia che, tuttavia,. I guariti o dimessi nelle ultime 24 ore sono 1.225. Lieve flessione delle terapie intensive, 22 in meno (dato invece invariato in Lombardia), mentre sono 419 in meno i ricoverati con sintomi.Sempre in Lombardia i dati sono in linea con quelli di domenica : sempre sotto 600 i casi in più e 63 morti. Migliora la situazione insceso sotto i 200 casi, si conferma il calo anche in. Tutte sotto i cento casi giornalieri le altre regioni conche non registrano nuovi positivi. Il numero in calo della Sardegna (-2) nasce da un riconteggio della struttura regionale.I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 211.938 (1.221 in più rispetto a ieri), di cui, 1.225 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è di, ieri era di 100.179, un diminuzione di 199 unità.I tamponi effettuati fino ad oggi sono, 37.631 nell'ultimo giorno. Il numero di persone realmente sottoposte al test sono, 22.999 nelle ultime 24 ore. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.Sono, 22 in meno rispetto a ieri. Di questi, 532 sono in Lombardia (stesso dato di ieri). Isono 16.823, 419 in meno rispetto a ieri, e 81.678 (+24) sono quelli in isolamento domiciliare.