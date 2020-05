Coronavirus, 162 morti e 813 casi positivi in più: oltre la metà sono in Lombardia, risale il numero di tamponi

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Maggio 2020, 18:09

per conseguenze derivate dal coronavirus con il totale che è arrivato a 32.169. Ieri il dato era di 99. È quanto ha diramato il dipartimento della Protezione civile neldi oggi martedì 19 maggio., che sonodi ieri, ma allo stesso tempo torna a crescere il numero deiche riprende la "marcia settimanale" sopra i 60mila giornalieri. Il rapporto tamponi e positivi è all'1,2%, leggermente più alto dell'1,1% di 24 ore fa. Tornano a salire soprattutti i numeri della Lombardia con 462 contagiati in più registrati nelle ultime 24 ore (di cui ben 144 solo a Bergamo) e 56 morti (più del doppio di ieri). Questo a fronte però di quasi diecimila tamponi in più. E ritorna sopra quota 100 positivi in più in un giorno anche ilche registra anche 47 morti così come ilche fa segnare +47 contagiati e 17 decessi. Da segnalare anche quanto dichiarato dal presidente Luca Zaia sulla elaborazione dei dati in regione: «Fino a giovedì avremo difficoltà a processare i tamponi in laboratorio perché abbiamo la macchina rotta, arriveranno i tecnici a Padova e quindi avremo esiti che arriveranno in ritardo».Raddoppiano i casi anche inche ne conta 66 in più mentrea fronte però di dodici decessi in un giorno. La regione Marche comunica invece un ricalcolo dei casi diminuendolo di 8 unità. Tredici regioni registrano meno di dieci casi giornalieri. Bene lacon solo 7 positivi in più.in otto regioni: Basilicata, Molise, Calabria, Valle d'Aosta, Sardegna, provincia autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia e Campania.Tornando ai dati nazionali sono altri(o dimessi) e di conseguenza scende a 65.129 il numero di persone attualmente positive nel nostro Paese con una diminuzione di 1.424 unità. Sono 33 in meno i pazienti ine 216 in meno i rdall'inizio dell'emergenza sono orarispetto a ieri), di cui, 2.075 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è di 65.129 persone, ieri era di 66.553, una diminuzione di 1.424 unità.effettuati fino ad oggi sono. Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 1.999.599, 40.226 nelle ultime 24 ore. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.Sono 716 i, 33 in meno rispetto a ieri. Di questi, 244 sono in Lombardia (-8). Isono 9.991, 216 in meno rispetto a ieri, e 54.422 (-1.175) sono quelli in isolamento domiciliare.Nel dettaglio - secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile -, gli attualmentesono 27.291 in Lombardia (+218), 9.635 in Piemonte (-239), 5.330 in Emilia-Romagna (-195), 3.754 in Veneto (-250), 2.323 in Toscana (-250), 2.264 in Liguria (-75), 3.786 nel Lazio (-40), 2.178 nelle Marche (-137), 1.518 in Campania (-155), 204 nella Provincia autonoma di Trento (-44), 1.941 in Puglia (-54), 1.524 in Sicilia (-15), 600 in Friuli Venezia Giulia (-21), 1.389 in Abruzzo (-24), 308 nella Provincia autonoma di Bolzano (-1), 66 in Umbria (-11), 341 in Sardegna (-39), 49 in Valle d'Aosta (-11), 382 in Calabria (-19), 84 in Basilicata (-9), 212 in Molise (-5).Quanto alle, sono in Lombardia 15.597 (+54), Piemonte 3.679 (+47), Emilia-Romagna 3.997 (+11), Veneto 1.820 (+17), Toscana 992 (+3), Liguria 1.376 (+9), Lazio 640 (+12), Marche 986 (+2), Campania 399 (+0), Provincia autonoma di Trento 455 (+2), Puglia 473 (+2), Sicilia 268 (+1), Friuli Venezia Giulia 320 (+0), Abruzzo 389 (+1), Provincia autonoma di Bolzano 291 (+0), Umbria 74 (+1), Sardegna 126 (+0), Valle d'Aosta 143 (+0), Calabria 95 (+0), Basilicata 27 (+0), Molise 22 (+0). I tamponi effettuati sono 3.104.524, con un incremento di 63.158 rispetto a ieri. Le persone sottoposte a tampone sono 1.999.599.