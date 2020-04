Coronavirus, 454 morti e 2.256 casi in più. Oggi in Italia ci sono meno malati di ieri: è la prima volta MAPPA

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Aprile 2020, 18:16

Sale di altre 454 vittime il bilancio dei morti in Italia per conseguenze derivate dal coronavirus Ieri il dato era di 433 . È quanto ha diramato dal dipartimento della Protezione civile nelgiornaliero di oggi lunedì 20 aprile.Ritorna oggi la conferenza stampa del capo dipartimento Angelo Borrelli che è stata rimodulata in due appuntamenti a settimana, il lunedì e il giovedì. I dati verranno invece diffusi ogni giorno.Prosegue l'andamento al ribasso della curva epidemiologica con. Torna a scendere anche il numero di tamponi, circa 10mila in meno. Ma occorre ricordare come i risultati dei test arrivino con uno o due giorni di ritardo rispetto a quando vengono effettuati.Confermato anche l'allentamento della pressione sulle strutture ospedaliere con l'ennesimo, 62 in meno, e ilcon sintomi 127 in meno. In questo senso anche la Lombardia, dopo la frenata di ieri, ha mostrato nuovamente una flessione , 20 in meno, ma è bene sottolineare che ad incidere su questo dato, oltre ai guariti, sono le persone che hanno perso la vita.in Italia dall'inizio dell'emergenzain più rispetto a ieri), di cui, 1822 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è di, ieri era di 108.257, con una diminuzione di 20 unità. Ieffettuati fino ad oggi, 41.483 nell'ultimo giorno (Ieri erano 50.708).Sono, 62 in meno rispetto a ieri. Di questi, 901 sono in Lombardia (-21)., 127 in meno rispetto a ieri, e 80.758 (+172) sono quelli in isolamento domiciliare.