Coronavirus in Italia, 11 morti e 1.733 casi in più con record di tamponi. I positivi sono oltre 30mila

in Italia, ildel. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore(ieri erano stati 1.397 con 92.790 tamponi): 11 invece i decessi (ieri erano stati 10). Con 537 dimessi/guariti in più, gli(1.184 in più rispetto a ieri, quando l'aumento era stato di 1.098 unità).Il, mentre il numero totale dei casi è di 274.644, con 1.733 nuovi positivi in più (ieri erano stati 1.397). Degli 11 morti 6 vengono dalla Lombardia, 3 dal Veneto, 1 da Piemonte e Campania. Le regioni con più casi registrati nell’ultimo giorno sono Lombardia (337), Veneto (273), Lazio e Campania (171). Nessuna regione a contagio zero, solo tre sotto i 10 casi, Molise (4) Basilicata (7) e Valle d’Aosta (2).I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 274.644 (1,733 in più rispetto a ieri), di cui 35.518 morti e 209.027 guariti o dimessi, 537 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero dinel nostro Paese è 30.099, ieri era di 28.915, unSono(ieri erano 120). Di questi, 26 sono in Lombardia (-1), 13 in Emilia Romagna (+2), 11 in Sicilia (-1) e 10 in Veneto (-2). I, 102 in più rispetto a ieri, e le persone in isolamento domiciliare sono 28.371 (1.081 in più). I tamponi effettuati fino ad oggi sono 9.034.743, di cui 113.085 nell’ultimo giorno (ieri erano stati 92.790). Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 5.414.708. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.