Coronavirus, 34 morti e 210 casi positivi in più: 143 in Lombardia, sette regioni a contagio zero

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Giugno 2020, 18:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

per conseguenze derivate dal coronavirus con il totale dei decessi che è arrivato a 34.405. Ieri il dato era di 26 vittime . È quanto ha diramato il dipartimento della Protezione civile neldi oggi martedì 16 giugno., 6 dal Piemonte, 4 dal Veneto, 4 dalla Liguria, 3 dalla Toscana, 3 dal Lazio, 2 dall'Emilia Romagna, 1 dalle Marche, 1 dalla Puglia, 1 dall'Abruzzo.Campania, Trentino Alto Adige, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise, Basilicata.Con quasi 47mila tamponi (circa 19mila in più di ieri) scende il numero di casi positivi che oggi si attesta a 210 anche in virtù del calo della Lombardia che ne ha registrati 143. Alle sue spalle risale il Piemonte con 29 positivi in più e l'Emilia Romagna con 13. Sempre sotto controllo la diffusione del virus nelle altre regioni d'Italia con il Lazio con 9 casi e il resto del Paese sotto i 5. Sette regioni a contagio zero.Con 1.516 guariti o dimessi in più le persone attualmente positive in Italia scendono a 24.569, con una diminuzione di 1.340 unità. Sono 177 i malati in terapia intensiva, 30 in meno rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 3.301, 188 in meno.I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 237.500 (210 in più rispetto a ieri), di cui 34.405 morti e 178.526 guariti o dimessi, 1.516 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è di 24.569 persone, ieri era di 25.909, una diminuzione di 1.340 unità.I tamponi effettuati fino ad oggi sono 4.695.707, 46.882 nell'ultimo giorno. Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 2.891.846. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.Sono 177 i malati in terapia intensiva, 30 in meno rispetto a ieri. Di questi, 69 sono in Lombardia (-25). I ricoverati con sintomi sono 3.301, 188 in meno, e le persone in isolamento domiciliare sono 21.091 (-1.122).Nel dettaglio, isono 15.233 in Lombardia, 2.450 in Piemonte, 1.405 in Emilia-Romagna, 718 in Veneto, 463 in Toscana, 242 in Liguria, 1.129 nel Lazio, 601 nelle Marche, 273 in Campania, 353 in Puglia, 64 nella Provincia autonoma di Trento, 806 in Sicilia, 99 in Friuli Venezia Giulia, 468 in Abruzzo, 93 nella Provincia autonoma di Bolzano, 18 in Umbria, 33 in Sardegna, 10 in Valle d’Aosta, 36 in Calabria, 65 in Molise e 10 in Basilicata.