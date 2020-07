di Mauro Evangelisti

Emilia-Romagna

Lombardia

Lazio

Nel Lazio sono 916 i pazienti positivi a Covid-19, di cui 184 ricoverati e 9 in terapia intensiva, mentre 723 sono in isolamento a casa. I deceduti sono 857, i guariti salgono a 6.743 e il totale dei casi esaminati è pari a 8.516. Lo fa sapere l'assessorato regionale alla Sanità.

Ultimo aggiornamento: Friday 24 July 2020, 18:05

. Resta alto il dato totale dei positivi individuati inin un giorno. Più basso di ieri, ma ancora ampiamente sopra quota 200. Più nel dettaglio i nuovi infetti sono 252 (ieri 306) mentre le vittime registrano una flessione, con uno dei dati più bassi di sempre: 5. In totale 350 i guariti, mentre le persone attualmente positive scendono a quota 12.301. Calano le terapie intensive (46) e i ricoveri negli altri reparti (713). In totale i casi positivi da inizio epidemia sono 245.590.Per quanto riguarda la regioni, ini nuovi infetti sono 53, stabili le terapie intensive e nessun decesso. L'Emilia-Romagna ha il record di nuovi contagi, 63.Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 29.413 casi di positività, 63 in più rispetto a ieri, di cui 45 persone asintomatiche individuate nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Purtroppo, si registrano due decessi: si tratta di due uomini, uno della provincia di Bologna e uno di quella di Rimini. Per quanto riguarda i nuovi contagi, quasi il 75% dei casi (47 su 63) si concentra oggi nelle province di Modena (14), Bologna (13), Reggio Emilia (11) e Rimini (9), e si tratta per la maggior parte di contagi riconducibili a focolai già noti o all'attività regionale di prevenzione attraverso i controlli avviati sul territorio, nei comparti della logistica e delle carni, sui rientri dall'estero.In Lombardia non si sono registrati morti per coronavirus nelle ultime 24 ore secondo l'ultimo bollettino della Regione. I posti occupati in terapia intensiva rimangono stabili a 17, mentre crescono i ricoverati meno gravi: sono cinque in più rispetto a ieri e portano il totale a 144. In un giorno sono invece 235 i guariti dal virus e i dimessi dagli ospedali.