Coronavirus, 1.370 contagi e 10 morti nelle ultime 24 ore. Oltre 92mila tamponi, il doppio rispetto a ieri

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Settembre 2020, 18:39

È di(due in meno di ieri) e di(+262) il bilancio delle ultime 24 ore per il Coronavirus. Questi i dati del ministero della Salute. All'aumento dei contagiati è corrisposto unquasi il doppio rispetto a ieri. In Lombardia (271) e Campania (249) il maggior numero di nuovi positivi.Sale di una unità il numero delle persone ricoverate nelle terapie intensive (143).negli altri reparti (1.760 in tutto). Cresce di 754 unità il numero delle persone in isolamento domiciliare (31.886). Sono complessivamente 33.789 gli attualmente positivi in Italia.