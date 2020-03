Coronavirus, la mamma è in ospedale e la nonna morta: bimbi restano soli in casa. La città li adotta

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Marzo 2020, 12:15

Ilall'ospedale di Arezzo a causa dele la. Due fratellini sono rimasti soli in casa a Montevarchi, in provincia di Arezzo, ma la città ha deciso di non lasciarli soli e i piccoli, in attesa che presto tutto finisca, sono stati adottati da tutto il paese.mentre il sindaco Silvia Chiassai è stato nominato tutore legale temporaneo. Purtroppo la mamma, un'operatrice sanitaria, è stata colpita dal virus e costretta a un ricovero in malattia infettive, le sue condizioni sono buone, sente i figli tutti i giorni, ma non può badare a loro. I bimbi erano stati affidati alla nonna 80enne, colpita anche lei dalla malattia e morta qualche giorno fa nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Arezzo.Un camper è parcheggiato nel giardino della casa dei fratellini h24, con un volontario a turno all'interno, per dare loro supporto in caso di emergenza. I bambini hanno anche a disposizione un numero di telefono attivo a qualsiasi ora. Ogni giorno un volontario porta loro pietanze pronte sull'uscio di casa. I bimbi, infatti, devono rispettare la quarantena, non possono uscire di casa o allontanarsi e nessuno può avere contatti con loro per il rischio di contagio. Nelle prossime ore verranno sottoposti a un tampone anche se non presentano alcun sintomo della malattia.