Coronavirus, muore dopo aver supplicato il tampone: «Al telefono gli hanno detto 'Non mandiamo l'ambulanza per un po' di febbre'»

Non ce l’ha fattaquinta vittima delinIl suo nome era diventato familiare ai lucani per la piccola battaglia che la sua famiglia aveva condotto sui social e sui giornali locali. L'uomo, 58 anni, è diventato suo malgrado il simbolo dei ritardi della sanità e di quei tamponi che vengono fatti quando ormai è troppo tardi. Palmiro, rappresentante di bevande diha dovuto aspettare giorni prima di sottoporsi al test, nonostante chiari sintomi e ripetute chiamate al 118.La sua storia, simile a quella di tanti altri che non hanno accessi privilegiati ai tamponi, è stata raccontata dalla figlia sue poi è stata ripresa dai giornali. E proprio grazie a questa mobilitazione è scattato il tampone con il successivo ricovero all'. I timori erano più che fondati: Palmiro aveva contratto il Covid-19.E purtroppo nel reparto di terapia intensiva. A nulla erano valse le chiamate alla Guardia medica a al«Dalla voce sta bene e non serve fare il tampone perché non presenta sintomi gravi», sarebbe stata la risposta. E ancora: «Non possiamo mandare un’ambulanza e fare un tampone a tutti quelli che ci dicono di avere la febbre…»Purtroppo in alcuni casi non si riescono a eseguire neanche con sintomi conclamati per protocolli troppo rigidi. A Palmiro, per esempio, mancava la tosse, ma la figlia racconta che era arrivato ad avere le dita viola a causa della difficoltà a respirare. E così la famiglia sarebbe stata costretta a «minacciare il 118 di chiamare i carabinieri se non fossero intervenuti». Una volta arrivati i soccorsi, Palmiro è dovuto scendere da solo per le scale con a mala pena una vestaglia e salire nell ambulanza.«Mio padre - ha scritto la figlia sudopo il ricovero - non aveva neanche la tosse... È stata inviata la richiesta per il tampone perché se un povero disgraziato ad alto rischio, che fa il lavoro che fa mio padre girando ovunque e ha la febbre che non aveva da 10 anni chiama il grande sistema sanitario che ci ritroviamo e chiede di fare un tampone per sicurezza viene chiamato 'esagerato'. Viene chiamato ipocondriaco e allarmista che per un po' di febbre scatena l’ira di Dio!!! Gli viene detto al telefono che dalla voce sta bene e non serve fare il tampone perché non presenta sintomi gravi a detta loro e perché - cito testuali parole dette al telefono - “Non possiamo mandare un ambulanza e fare un tampone a tutti quelli che ci dicono di avere la febbre”».A seguito di questa vicenda, la task force regionale ha deciso di istituire, composte da equipe di medici che hanno il compito di assistere e monitorare sia i pazienti affetti dal virus in isolamento domiciliare, sia i pazienti con sintomatologia respiratoria sospetta in attesa del tampone, sia i familiari di pazienti positivi.Allo stato attuale, ini contagi hanno superato le 200 unità. Prima che Palmiro morisse la figlia ha scritto un post per chiarire tutto e informare chiunque fosse entrato in contatto con suo padre: «Questo post non vuole offendere nessuno, ho un grande rispetto per chi lavora incessantemente per aiutare tutti i malati indipendentemente dalla patologia... capite solo che mio padre poteva essere assistito meglio prima di aggravarsi e che stiamo tutti soffrendo». Palmiro è la vittima più giovane in