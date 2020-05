Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Maggio 2020, 12:28

. Centinaia di persone si sono riversate tra le strade della città pugliese in occasione della processione del quadro della Madonna dello Sterpeto.Come ogni primo maggio, l'icona della patrona ha percorso le vie del centro fino alla cattedrale. La processione avrebbe dovuto svolgersi nel rispetto delle norme del distanziamento sociale imposte dall'emergenza coronavirus. Ma qualcosa è andato storto.Un’agente della Polizia municipale è stata perfino immortalata mentre filmava la processione con il cellulare.A denunciare l'accaduto su Facebook, Danny Sivo, coordinatore del Sistema regionale di gestione integrata della sicurezza sul lavoro e in prima linea contro Covid. «- scrive sul social -Ecco, però, cosa è accaduto in città per l'arrivo della Madonna dello Sterpeto e relativa processione.».