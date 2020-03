Coronavirus, il bambino di un anno contagiato e ricoverato ad Aosta è tornato a casa

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Marzo 2020, 11:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci sono anche buone notizie, nonostante l'emergenzache ha investito l'Italia. Il bambino di un anno risultato positivo e ricoverato adè finalmente tornato a casa. Sabato scorso presentava i sintomi del Sars-Cov-2, così i medici l'hanno ricoverato. Ieri l'Unità di crisi della Valle d'Aosta (composta da Regione, Usl e Protezione Civile) ha però fatto sapere che il piccolo è tornato a casa.Inil numero di contagiati al momento resta al momento sarebbero 15, di cui 3 ricoverati. I restanti 12 sono in, monitorati dalle autorità sanitarie. In tutta la regione ci sono 144 persone in quarantena, mentre i tamponi effettuati per ora sono 73. 25 di questi sono risultati negativi, mentre si attendono i risultati di 33 test esaminati nei laboratori di Sant'Anna di Torino. Da domani 11 marzo, inoltre, le attività chirurgiche ospedaliere dell'di Aosta saranno ridotte allo scopo di avere più posti letto.