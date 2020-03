Coronavirus, guarita la bimba di 50 giorni ricoverata a Firenze: è tornata a casa

Coronavirus, gli aggiornamenti in diretta

Una buona notizia nel mezzo di tanta paura ed ansia per l'emergenza: la bimba di 50 giorni che era stata ricoverata all'ospedale pediatricoperché risultata positiva al Covid19 sta bene, è guarita ed è tornata a casa. La piccola, di una famiglia della provincia di Massa Carrara, è stata dimessa ieri sera dall'ospedale fiorentino.La bambina, risultata positiva al tampone, era stata ricoverata nei reparti dell’ospedale pediatrico: i sanitari del Meyer l’hanno tenuta sotto osservazione e nel giro di pochi giorni è guarita. Da qualche settimana medici ed esperti sottolineano come il coronavirus, molto aggressivo e spesso letale negli anziani con pregresse patologie, non colpisce invece con particolare virulenza i bambini e i neonati.