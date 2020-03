Coronavirus, bambina di un anno contagiata a Bergamo: è in isolamento, «ma respira da sola»

Una ulteriore conferma è arrivata da parte del residente dell'Istituto superiore della sanità Silvio Brusaferro durante il consueto bollettino nella conferenza stampa a Roma: «La bimba lombarda ricoverata nei primi giorni di vita è risultata positiva al tampone, non è intubata, era già in un percorso di assistenza post nascita. L'evoluzione clinica viene considerata normale, secondo quanto ne sappiamo».

. La piccola è risultata. A dichiararlo al Corriere della Sera è il direttore della Terapia intensiva dell'ospedale Papa Giovanni Luca Lorini. «È in prognosi riservata - le parole di Lorini - ma è un caso raro. I bambini sono poco colpiti da questa malattia». Anche l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera ha confermato il caso: «È arrivata con sintomi alle vie respiratorie, il tampone è risultato positivo.e non è in una situazione particolarmente compromessa, ma è in isolamento».«Siamo sotto pressione, questa malattia è un fatto imprevisto che ci ha obbligato a ripensare tutta la nostra organizzazione - ha dichiarato il direttore sanitario dell’Asst di Bergamo, Fabio Pezzoli al Corriere della Sera - Tutta la struttura, tutti i dipendenti stanno facendo un grande sforzo, per cui vanno ringraziati».Di questi in 37 persone tra i 50 e i 75 anni versano in gravi condizioni. Due di loro invece hanno 35enni e uno 81. Sono 25 i ricoverati in terapia intensiva, dodici in subintensiva.