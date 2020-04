Coronavirus, le tabelle di rischio per le varie attività: bollino rosso per centri commerciali, aerei e spettacoli - LA TABELLA

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Aprile 2020, 13:29

La task force di Vittorio Colao ha messo a punto una griglia per 97 voci con l’indicazione delGuardando la tabella con le specifiche attività produttive e di servizio, gli esperti del gruppo di consulenti voluto dal premier Giuseppe Conte hanno messo a punto una sorta di catalogo delle attività con l’indicazione, per ciascuna, del livello di assembramento sociale che determinano e del livello di rischio per chi le svolge e per chi si relazione con chi le svolge.Per esempio il commercio è indicata come attività piusttosto pericolosa, addirittura di di classe 4 se i negozi sono all'interno di centri commerciali. Il trasporto aereo è a bollino rosso come indice di rischio integrato. Lo stesso livello per i servizi sanitari e di assistenza sociale.