Coronavirus, arriva il distributore di mascherine e gel disinfettante. «Prima vendeva merendine»

Il 4 maggio è alle porte, con l'inizio della cosiddetta Fase 2. A Varano di Valpolicella, nel veronese - a pochi chilometri dal Lago di Garda - sono arrivati i primi distributori di mascherine e gel disinfettanti.Quindi al posto di snack e bibite gassate, i cittadini troveranno dispositivi per la prevenzione del coronavirus.. Basta inserire le monetine per ottenere mascherine e gel disinfettatanti, a prezzi fissi. Per proteggere se stessi e gli altri. L'emergenza non è ancora finita.